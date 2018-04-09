Выставка об истории стадиона «Фишт» в Сочи откроется после ЧМ по футболу

Ее планировалось открыть к чемпионату мира по футболу, но проведение отложили из-за ряда ограничений.

Министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова рассказала, что одно из ограничений — запрет на использование изображений олимпийских колец во время турнира.

Чернова предложила организовать мини-музеи или памятные объекты на стадионах, которые будут использоваться как тренировочные базы команд.

«Представьте, базы, на которых мы оставим символы команд — например, майки. Или сделаем стену, на которой они распишутся, оставим фотографии. В любом случае, что-то останется. В таком месте будет интересно побывать», — цитирует Людмилу Чернову ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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