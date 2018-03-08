Выставка «Женщины в искусстве» открылась в Краснодаре

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 7 марта состоялось открытие выставки живописи и графики.
В экспозиции, посвященной Международному женскому дню, представлено 70 работ 24 художников-женщин.
Гостями открытия выставки стали ее участники — художницы Елена Букина, Надежда Устрицкая, Ольга Черняк, Наталья Самгинова, Лариса Блохина, Ольга Трапицына и Татьяна Роенко.
Работы многих авторов написаны в 2018 году и впервые представлены в выставочном зале. Интерес у посетителей вызвали и работы из фондов выставочного зала, которые ранее не экспонировались.
Участниками открытия стали более 400 человек.
Выставка будет работать до 22 марта, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.
Previous
Next
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту