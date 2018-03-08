Выставка «Женщины в искусстве» открылась в Краснодаре

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 7 марта состоялось открытие выставки живописи и графики.

В экспозиции, посвященной Международному женскому дню, представлено 70 работ 24 художников-женщин.

Гостями открытия выставки стали ее участники — художницы Елена Букина, Надежда Устрицкая, Ольга Черняк, Наталья Самгинова, Лариса Блохина, Ольга Трапицына и Татьяна Роенко.

Работы многих авторов написаны в 2018 году и впервые представлены в выставочном зале. Интерес у посетителей вызвали и работы из фондов выставочного зала, которые ранее не экспонировались.

Участниками открытия стали более 400 человек.

Выставка будет работать до 22 марта, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

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