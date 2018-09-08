Выставку народных ремесел в этностанице «Атамань» перенесли из-за непогоды

Мастера со всего края планировали представить свои изделия в Темрюкском районе 8 сентября.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями выставка народных художественных промыслов и ремесел «Живое ремесло» переносится», — сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выставка должна была пройти на площади «Станичный майдан». Непогода помешала открыть и «Город мастеров» с мастер-классами по различным видам ремесел.

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