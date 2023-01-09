Выстоит ли экономика России в 2023 году: страна справилась с санкциями или главные проблемы только начинаются

Эксперты предрекали трудности именно после накопления проблем от беспрецедентных санкций.

В декабре президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Позднее, в новогоднем поздравлении председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, несмотря на беспрецедентное давление, экономика России выстояла. Все социальные обязательства перед гражданами выполняются, а безработица находится на историческом минимуме. Впрочем, многие эксперты изначально говорили, что эффект у санкций будет накопительным, и негативные тенденции станут массовыми именно в 2023-м году. Действительно ли объем проблем будет только нарастать или мы преодолели пик трудностей?

Санкции даются с болью

9 января французские промышленники заявили о проблемах из-за антироссийских санкций. В частности, исполнительный директор одного из ведущих французских производителей военной авиационной техники и электроники Dassault Aviation Эрик Трапье признал наличие негативного воздействия антироссийских санкций ЕС на европейскую промышленность. По его словам, с начала конфликта на Украине были введены санкции, создавшие проблемы в цепочке поставок некоторых материалов и энергии. По его словам, отсутствие российского газа «создает проблемы не только в Германии, но и в других странах Европы».

А 7 января Министерство финансов США предостерегло банки от чрезмерного соблюдения санкций. Некоторые финансовые учреждения в целях снижения рисков отключают от финансовой инфраструктуры целые категории клиентов. От действий банков страдают обычные американцы, заявил замглавы американского Минфина Брайан Нельсон. Из-за ограничений банков людям приходится обращаться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности.

Из-за снижения поставок газа в Европу Франция перестала получать российский газ .

«Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось», — писали эксперты аналитического центра Bruegel.

Таким образом, начался год с явного признания нашими «зарубежными партнерами» собственных проблем, вызванных санкциями, которые они же и ввели против России. Что касается нас, то опубликованные Росстатом данные показывают снижение темпов падения экономики РФ: за 3 квартал 2022 года ВВП сократился на 3,7% после падения на 4,1% во втором квартале.

Либералы предсказывали почти крах

Чтобы понять, как мало потеряла наша экономика, надо вспомнить, что в апреле Алексей Кудрин, возглавлявший тогда Счетную палату, предсказывал, что ВВП в 2022 году сократится на 10%.

По словам экономиста Александра Аузана, он и другие эксперты тогда публично соглашались с такой оценкой, «а сами думали, что, скорее всего, ВВП упадет на 15%, а может, и на 20%»:

«Российская экономика устояла, она не рухнула, как предвидели очень многие экономисты. Но произошло это за счет того, что внутри экономики, бизнеса, внутри людей нашлись силы, которые позволили сделать то, что сделано», — сказал он.

Алексей Кудрин и многие другие либералы сильно ошиблись в своем прогнозе падения ВВП России от западных санкций в 2022-м году.

Схожего мнения придерживается экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. По ее словам, российский бизнес «показывает чудеса выносливости»: ему удалось пока не рухнуть и даже начать восстановление после падения спроса в добывающих отраслях.

Экономика справляется с ограничениями лучше, чем можно было ожидать, уверена главный экономист страховой компании Софья Донец:

«России удалось избежать финансового хаоса, а в реальном секторе за счет фокуса на внешнеторговую деятельность поддерживается приток нефтегазовых доходов в экономику. По импорту тоже произошла подстройка: в последний месяц, по нашим оценкам, спад импорта составлял 5% — это меньше, чем в пандемийный кризис», — отмечает она.

Нас ждет падение 5-10% ВВП?

При этом, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представили сценарии развития экономики России в 2023 году. Как следует из презентации, наиболее благоприятный — активизм. Он возможен в случае сохранения темпов роста мировой экономики на уровне около 3%, сравнительно высоких цен на энергоресурсы, быстрого частичного снятия санкций и проведения политики технологической модернизации. В этом случае, российский ВВП в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года, тем не менее, все же сократится в пределах 2%.

Международный валютный фонд признал, что ошибся, ожидая существенного падения ВВП РФ. Теперь прогноз экспертов на 2023 год весьма оптимистичный.

А по кризисному, самому неблагоприятному сценарию события будут развиваться, если возникнет структурный кризис мировой экономики. Санкции же будут сниматься медленно, и при этом в стране будет проводиться политика ситуационной стабилизации экономики. Кризисный сценарий предусматривает, что ВВП сократится более чем на 6%.

Однако, надо учитывать, что после начала СВО и введения санкций, Международный валютный фонд предсказывал падение экономики РФ на 8-9 процентов. Однако сейчас эта же организация констатирует, что несмотря на все санкции, снижение по итогам 2022-го составило всего 3,5 процента. Одна из причин стойкости российской экономики, отмечают эксперты, заключается в росте мировых цен на нефть и газ. Кроме того, в стране находится много западных компаний и лишь некоторые покинули страну. По оценкам Международного валютного фонда, в 2023 году российская экономика сократится всего на 2,3 процента.

При этом российские банкиры и экономисты настроены более пессимистично. Наталия Орлова озвучивает грядущее падение в 6,5%. А Евгений Надоршин – от 5 до 10%. Также Надоршин предполагает, что падение национального ВВП в 2023 году может оказаться вдвое большим, если в России введут полный запрет на удаленную работу из-за рубежа. Он связывает это с тем, что из-за границы сейчас работает большое число ценных и эффективных сотрудников с высоким уровнем квалификации и их потеря больно ударит по российской экономике.

Прогноз у Евгения Надоршина весьма пессимистичный.

Эффект скажется через 5-7 лет

О том, что России удалось относительно успешно пройти лишь первый этап соприкосновения с санкциями, а их негативное влияние проявит себя позже, предупреждают эксперты. Например, директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон и профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов считают, что адаптация к санкциям приводит к «примитивизации» экономики. Это происходит за счет технологического упрощения, вызванного запретом на экспорт технологий, и «утечки мозгов» за рубеж.

Гендиректор рейтингового агентства Михаил Сухов считает, что в ближайшее время все больше будут заметны вторичные санкции. По его оценке, на допандемийный уровень экономика России выйдет не раньше, чем через пять лет.

Больше всего опасений вызывают ограничения на доступ к технологиям, но у этой меры отложенный эффект: он может проявиться через пять—семь лет, когда потребуется заменять пока что работающее оборудование, полагает директор ИНП РАН Александр Широв.

Михаил Сухов – один из тех, кто считает, что объем проблем в российской экономике будет только нарастать.

А вот первый вице-премьер Андрей Белоусов оптимистичен: 2023 год должен быть гораздо более легким для российской экономики, чем 2022-й, «если ничего не произойдет».

Мнение же граждан разделилось почти поровну. По опросам ВЦИОМ, около половины россиян ожидают, что 2023 год станет в целом хорошим для России – 45%, настроены на трудные для страны времена – 51%.