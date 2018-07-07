Выжившую в ДТП в Белореченском районе девушку отправили лечиться в Краснодар

На момент транспортировки состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое.

Единственная выжившая из десяти человек, попавших в ДТП в Белореченском районе, девушка направлена в региональный центр для лечения.

В районной больнице девушку стабилизировали, санавиацией отправили в Краснодар для дальнейшего лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 июля в 17:30 произошло ДТП в районе хутора Гливенко. Водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате аварии погибли девять человек, в том числе ребенок.

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