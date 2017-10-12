Взаимный товарооборот Германии и Кубани за три года составил около 600 млн долларов

Об этом шла речь 12 октября в Сочи на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с представителями немецкого бизнеса.

С руководителями германских предприятий глава края обсудил перспективы сотрудничества. Речь шла о совместных производствах в агропромышленном комплексе, информационных технологиях и строительстве дорог. Взаимный товарооборот Германии и Кубани за последние три года составил около 600 млн долларов.

«Импортозамещение диктует вектор экономического развития всех регионов России, в том числе и Краснодарского края. На нашем рынке есть очень много свободных мест на полках, которые высвобождаются от импорта. Сегодня это реальная ситуация, которой нужно воспользоваться. Я исхожу из того, что доверяю странам, с которыми сложились дружеские отношения. Здесь очень важно партнерство, сотрудничество для того, чтобы мы смогли это здесь сделать. Потому что если это не сделает Краснодарский край в рамках своей агропромышленной специфики, это сделают другие регионы. Мы не хотим никому отдать свою возможность», — сказал Вениамин Кондратьев.

После делового завтрака с губернатором Краснодарского края немецкая делегация встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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