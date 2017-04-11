Взрыв у здания полиции Турции произошел во время ремонта техники

В МВД Турции заявили, что взрыв в городе Диярбакыр, произошедший 11 апреля, не является терактом.

Взрыв прогремел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Здание частично обрушилось. СМИ сообщили о десяти раненых.

«Не было никакого вмешательства извне. Взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек тяжело ранен, остальные ранены легко», — сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось, что одной из наиболее вероятных причин ЧП мог стать взрыв газового баллона.

Диярбакыр не является туристическим направлением, МИД РФ не рекомендовал гражданам России посещать ряд провинций на юго-востоке Турции, в том числе Диярбакыр, пишет РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Турции 11 апреля в 10:45 возле местного штаба полиции специального назначения произошел взрыв. Несколько человек пострадали.

Diyarbakır'daki patlama anı kameralara yansıdı.. #Diyarbakır #Kimİnanır #SorumlusunOyVer #11Nisan pic.twitter.com/eEMT0MuzgR

— Gazete Kolay (@GazeteKolay) 11 апреля 2017 г.

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