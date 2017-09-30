WADA исключило спиртное из реестра запрещенных веществ

Прием алкоголя был запрещен для четырех видов спорта — автомобильного, аэронавтики, водно-моторного и стрельбы из лука.

«Алкоголь был исключен из списка после долгих консультаций. Цель этого изменения не в том, чтобы поставить под угрозу безопасность в разных видах спорта, а чтобы обеспечить другие методы соблюдения этого запрета», — говорится в пояснении к обновленному списку WADA.

Нововведение вступит в силу 1 января 2018 года, сообщает «Чемпионат.com».

Четыре международные федерации, в которых было запрещено использование алкоголя, предупредили об изменениях заранее, чтобы «ввести в свои правила возможности для тестирования спортсменов на употребление алкоголя и соответствующие санкции», сообщает «Интерфакс».

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