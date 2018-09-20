WADA подтвердило восстановление РУСАДА в правах

Российское антидопинговое агентство находилось в неофициальном статусе с ноября 2015 года.

Тогда Россию обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. После этого спортсмены из РФ не могли выступать под национальным флагом на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2018 году.

За восстановление статуса российского агентства проголосовали девять из 12 членов исполкома WADA. Двое было против, один воздержался. Заседание прошло на Сейшельских островах 20 сентября, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», WADA 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На расследование допингового скандала в России потратили 3,7 млн долларов.

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