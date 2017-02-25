WADA: в докладе Макларена не хватает доказательств вины россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в феврале признало, что в докладе комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Информация об этом содержится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера.

В документе говорится, что 21 февраля, на встрече, организованной WADA в Лозанне для международных федераций по поводу того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции.

Всемирное антидопинговое агентство не устроило также качество переводов текстов, использованных в докладе Макларена. Они были неточными, и агентство запросило более детальные расшифровки.

Министр спорта России Павел Колобков назвал оценку, данную WADA докладу Макларена, исчерпывающей. Он добавил, что в РФ продолжается последовательная работа по восстановлению соответствия кодексу WADA Российского антидопингового агентства, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря. Фальсификации с допинг-пробами были выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки Олимпийских игр 2014 года. В МОК в декабре сообщили, что открыли дисциплинарные дела в отношение 28 российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи.

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