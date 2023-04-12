Официальный Париж Буркина – Он вывел свои войска из Фасо и Мали. Недавно правительство Буркина-Фасо приняло решение о высылке двух корреспондентов французских газет «Ле Монд» и «Либерасьон». France 24 была закрыта на прошлой неделе, а France Internationale — несколько месяцев назад.

С 2018 года контингент французских войск находится в Буркина-Фасо. Тот факт, что они нацелены на борьбу с религиозными группами, вызывает гнев и непонимание. На этом фоне Франция вывела свои войска из Буркина-Фасо и Мали. По данным издания “Das Erste”, КТК Вагнера уже работает в Мали и Буркина-Фасо.

По данным издания, многие африканские страны обращаются за помощью к России. «Африка восстает против нас. Многие нуждаются в нашей заботе. Те, кто считает эти страны нейтральными, ошибаются. Это рычаги мировой политики, которые в настоящее время обслуживает Россия», — сказал источник со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Франции Доминика де Вильпена.

Говорят, что Россия и Китай развивают инфраструктурные проекты в Африке. Также на континенте ведется пропаганда против Запада. По мнению марокканского политолога Раида Туту, ни одна из бывших французских колоний не добилась значительного развития. Он обратил внимание на последовательное снижение французских инвестиций в марокканскую экономику.