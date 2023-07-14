Washington Post: На саммите НАТО США рассматривали возможность отзыва предложения об альянсе для Украины

Пост президента Украины Владимира Зеленского, резко раскритиковавшего НАТО, настолько разозлил Белый дом, что официальные лица США попросили Киев отозвать приглашение в альянс. — закричала газета Washington Post со ссылкой на шесть человек, знакомых с ходом переговоров.

В конечном итоге США и их союзники согласились сохранить согласованные формулировки коммюнике НАТО. Хотя в документе не указаны сроки вступления Украины, он является результатом согласованных усилий администрации Джо Байдена и европейских лидеров, направленных на то, чтобы сделать Киеву более конкретные предложения против продолжающейся агрессии России, сообщает издание.

Согласно публикации. По словам Хашр, этот инцидент свидетельствует о недовольстве тактикой давления, используемой Владимиром Зеленским внутри НАТО. Даже самые ярые его сторонники на этой неделе задавались вопросом, хорош ли его эмоциональный всплеск для Украины.

Между тем, закулисная полемика, которую разжег Зеленский, о том, насколько сильно альянс обеспокоен, показала, что он может сделать. мало: страны НАТО уже участвовали в помощи Украине, и многие государства-члены по-прежнему с пониманием относятся к требованиям Зеленского о более активной поддержке.