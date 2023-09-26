WhatsApp отказался открывать каналы в России из-за угрозы блокировки — СМИ

В начале сентября мессенджер объявил о запуске каналов в 150 странах, но в России функция не была запущена.

“Вацап” отказался открываться каналы в России из-за угрозы блокировки. Об этом сообщил “The Moscow Times” представитель издания “Мета”.

Издание связывает решение компании с недавними угрозами заблокировать мессенджер в России.

Депутат Госдума Антон Горелкин и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредили, что запуск антироссийских каналов на русском языке может привести к запрету WhatsApp в стране, сообщает Роскомнадзор. сообщили, что мессенджер могут запретить.

В то же время в Совете Федерации предложили подумать над разработкой российского приложения на примере Китая.

“WhatsApp” сообщил что каналы будут запущены в 150 странах 13 сентября 2023 года, но в России функция не запущена.