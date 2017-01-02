WhatsApp перестанет работать на старых устройствах миллионов пользователей

По данным СМИ, разработчики мессенджера WhatsApp собираются прекратить поддержку программы на устаревших гаджетах. Из-за этого миллионы пользователей могут остаться без данного сервиса.

Мессенджер не будет работать на ряде старых мобильных устройств, среди которых iPhone 3GS, устройства Windows Phone 7 и смартфоны, использующие ОС Android 2.1 и 2.2.

«Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении», — цитируют разработчиков РИА «Новости».

Работа WhatsApp на устройствах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продлится до 30 июня 2017 года.

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