Wiki Loves Earth: Объявлены победители международного фотоконкурса

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата состоялась церемония награждения победителей международного фотоконкурса Wiki Loves Earth.

Международный фотоконкурс Wiki Loves Earth проводится ежегодно во многих стран мира при поддержке Фонда Викимедиа и его местных отделений.

, национальных парков и др.) заключается в создании уникальных изображений.

Благодаря этому конкурсу миллионы людей во всем мире получат новые знания о флоре и фауне нашей планеты, красоте и разнообразии природных ландшафтов, проблемах и достижениях в области охраны природы.

Узбекистан впервые принял участие в этом конкурсе в этом году. С 15 мая по 15 июня 69 участников прислали 3282 фотографии.

Из них 12 фотографий 6 авторов были признаны достойными подачи на международный этап конкурса.