WSJ: Иран помогает ХАМАСу подготовить нападение на Израиль с августа

Комментаторы Wall Street Journal утверждают, что иранские офицеры Корпуса стражей исламской революции помогают ХАМАСу планировать нападение на Израиль с августа.

«Офицеры Иранского Корпуса стражей исламской революции сотрудничают с ХАМАСом в целях развития воздушных, наземных и морских атак с 2016 года”, – говорится в издании.

По данным издания, разрешение на атаку могло быть дано на совещании, состоявшемся в Бейруте 2 октября.

Сообщается, что издание сослалось на высокопоставленные источники в палестинском движении Хамас и поддерживаемой Ираном шиитской группировке “Хезболла” в качестве заявления.