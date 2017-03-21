WWF предупредил об исчезновении лесов в Новороссийске и Геленджике

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России 21 марта сообщили, что в РФ могут исчезнуть пять древнейших лесов.

«К 2050 году могут быть утрачены все наиболее ценные девственные леса мира. В Международный день леса WWF обращает внимание на пять массивов в России, которые мы можем потерять в ближайшем будущем», — говорится в сообщении фонда.

В числе лесов, которые находятся под угрозой, назван хребет Маркотх. Он расположен вдоль побережья Черного моря у Новороссийска и Геленджика. Здесь сохранились реликтовые фисташково-можжевеловые и можжевелово-дубовые леса — самые северные в мире экосистемы средиземноморского типа. Площадь этой территории составляет более 100 тыс. га.

На хребте Маркотх и в его ближайших окрестностях находится большое количество природных и археологических объектов, а также 72 вида растений, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края. Некоторые из них встречаются только здесь, например, шлемник новороссийский, чебрец маркотхский, василек новороссийский.

По данным WWF России, среди угроз уникальным лесам — сезонный наплыв отдыхающих с мая по октябрь. Туристы вытаптывают траву, срывают цветы, занесенные в Красные книги (орхидеи, тюльпаны, пеоны, подснежники), загрязняют территорию бытовым мусором. Также в местах отдыха часто возникают лесные пожары.

В 2016 году администрация Краснодарского края поддержала инициативу природоохранных организаций, в том числе WWF России, о создании на хребте природного парка.

В России за 13 лет утрачен 21 млн га малонарушенных лесов — 7,5% от общей площади в стране. Скорость сокращения площади таких лестов в год составляет 1,6 млн га, сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы России.

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