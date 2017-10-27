WWF разработал проект природного парка «Маркотх» на Черноморском побережье

Всемирный фонд дикой природы передал в министерство природных ресурсов Краснодарского края материалы, обосновывающие создание новой охранной зоны.

Согласно проекту, природный парк «Маркотх» будет состоять из трех кластеров, расположенных на Черноморском побережье между Новороссийском и Архипо-Осиповкой на площади более 65 тыс. га. По мнению специалистов WWF, его создание обеспечит сохранение более 1,3 тыс. видов растений, более 240 видов позвоночных животных, в том числе 197 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края.

В 2016 году администрация Краснодарского края поддержала предложение Кавказского подразделения WWF России и Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» о создании природного парка «Маркотх» в рамках Года экологии.

«Работа по созданию природного парка лишний раз продемонстрировала эффективность взаимодействия государственной власти и природоохранных организаций в достижении единой цели. Мы с нетерпением ждем решения о создании природного парка в этом году!» — отметил старший координатор регионального отделения «Российский Кавказ» WWF России Роман Мнацеканов.

В фонде отметили, что были выполнены все процедуры и подготовлены все условия для создания природного парка, сообщается на сайте WWF.

Вернуться на ленту

Источник