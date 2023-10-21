Хакан Фидан: «Напряженность в регионе может повлиять и на международную безопасность»

“Необходимо работать над достижением справедливого мира для обеих сторон – и Израиля, и Палестины”. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем выступлении на международном мирном саммите по палестино-израильской проблеме, который прошел в Каире, столице Египта, при участии более 30 стран и ряда международных организаций. и региональные организации.

По мнению Х. Фидана, напряженность в регионе также может повлиять на международную безопасность: «Отправка гуманитарной помощи в Газу может стать возможностью для мира. Мы верим в это. Таким образом, это способствует международной стабильности. Может быть, все хотят мира. Но нужно не только хотеть, но и действовать, предпринимать шаги”.