Халима Якуб посетила мавзолей Сахибкирон

Президент Сингапура Халима Якуб посетил Самарканд Свой визит он начал с посещения комплекса Имама Бухари. Коран читался в честь великого ученого.

Советник Президента Республики Узбекистан М.Комилов проинформировал высокого гостя о ходе строительных и строительных работ данного комплекса, возводимого по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, и предыдущее состояние этого объекта. Отмечено, что возможности и объекты, созданные для паломников в комплексе и вокруг него, служат развитию паломнического туризма.

Г-жа Халима Якуб дала высокую оценку работам, связанным с благоустройством комплекса имама Бухари, признанного султаном мухаддисов в исламском мире.