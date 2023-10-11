ХАМАС отвергает обвинения в убийстве детей

Палестинское движение Хамас опровергает информацию о том, что во время своих операций в Израиле вблизи сектора Газа он убивает мирных жителей, в том числе детей.

Об этом сообщило ТАСС.

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В нем говорится, что ХАМАС решительно отвергает обвинения в убийствах и обезглавливаниях детей и нападения на мирных жителей «придуманы западными СМИ».

Движение заявляет, что обвинения направлены на «прикрытие военных преступлений и геноцида (со стороны Израиля) против палестинского народа».

Хамас также заявил, что движение работает только против «военной машины» Израиля.