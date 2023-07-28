Хамид Карзай потребовал немедленно снять ограничения для женщин в Афганистане

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и представитель Европейского Союза в Афганистане встретились, чтобы обсудить важный вопрос образования в стране, особенно для женщин и девочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Хамма-пресс».

Отмечается, что Карзай попросил дипломата Евросоюза развивать образование в стране.

«Талибан» контролирует Афганистан y с момента своего прихода к власти они ввели ряд инвазивных политик и практик. Например, девочкам и женщинам запрещалось учиться в школах и университетах после шестого класса. Они также запретили афганским женщинам работать с агентствами по оказанию помощи с декабря прошлого года на фоне серьезного гуманитарного кризиса. Кроме того, недавними действиями де-факто власти запретили салоны красоты по всей стране», — говорит Карзай.

Кроме того, решение, широко раскритикованное международными и национальными организациями, было навязано женщин попросили немедленно снять ограничения.