On 27 марта Шотландская националистическая партия (СМП) избрала Хамзу Юсуфа следующим лидером партии. 37-летний мусульманин сменит Николу Стерджен на посту лидера правящей ШМП и возглавит полуавтономное правительство. Об этом сообщает Al Arabiya.

Юсуф возглавляет партию, главной целью которой является прекращение 300-летнего союза Шотландии с Англией.

Юсуф набрал 24 336 голосов членов ШМП в первом туре. Плади, его главный соперник, министр финансов Шотландии Кит Форбс, занял второе место с 20 559 голосами. Эш Риган занял третье место с 5599 голосами.

Теперь Джозеф будет приведен к присяге в качестве лидера Шотландии в среду, если он выиграет парламентские выборы страны.