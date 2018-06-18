Хавбек ФК «Краснодар» Классон вошел в состав сборной Швеции на матч с Южной Кореей

18 июня в 14:23

Также с корейцами сыграет экс-капитан «быков» Андреас Гранквист.

Составы команд опубликовали 18 июня на сайте Международной федерации футбола.

Гранквист выведет шведскую команду на поле с капитанской повязкой. В состав команды также вошли Робин Ольсен, Микаэль Люстиг, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинссон, Понтус Янссон, Себастьян Ларссон, Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Маркус Берг, Ола Тойвонен.

Встреча группы F Швеция — Южная Корея стартует в 15:00. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Шведский защитник Андреас Гранквист пришел в ФК «Краснодар» летом 2013 года из итальянского «Дженоа». В январе этого года футболист объявил, что покинет команду. По его словам, он со своей семьей 12 лет живет за пределами Швеции и скучает по родине.

Андреас Гранквист 13 мая после матча с «Рубином» попрощался с болельщиками.

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