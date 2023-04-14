Xiaomi попала в список «спонсоров войны» в Украине

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) включило китайскую компанию Xiaomi в список “международных спонсоров войны”. Об этом сообщается на сайте агентства.

Причиной такого решения стало то, что «компания не только продолжила свою деятельность в России после начала войны», но и остается лидером по продажам смартфонов в этой стране.

Агентство сообщило, что хотя Xiaomi не вела маркетинговую деятельность в России с весны 2022 года, о планах ухода с российского рынка она не заявляла.