ХК «Кубань» выставил на торги ворота и шайбометательный аппарат

Заявки на участие в аукционе будут принимать со 2 по 3 октября.

Имущество краснодарского хоккейного клуба «Кубань», проходящего процедуру банкротства, выставили на торги. В роли организатора аукциона выступает ООО «Центр реструктуризации долговых обязательств», зарегистрированное в Орле.

На торгах представлены семь лотов на общую сумму более 1,23 млн рублей, среди которых хоккейные ворота и шайбометальный аппарат.

Аукцион пройдет 9 ноября, сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд признал ХК «Кубань» банкротом 26 января.

Общая сумма долга ХК «Кубань» составила 36 млн рублей, из них 6 млн 100 тыс. рублей хоккейный клуб задолжал 574 взыскателям. В июле 2016 года клуб погасил все долги по зарплате.

В июне 2015 года стало известно, что финансирование «Кубани» в сезоне-2015/16 не предусмотрено, и клубу пришлось сняться с чемпионата ВХЛ.

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