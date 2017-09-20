ХК «Сочи» добыл сотую победу в рамках КХЛ

Матч Континентальной хоккейной лиги против «Трактора» прошел в Челябинске 20 сентября.

В первой трети матча сочинцы повели со счетом 0:2 — отличились Шон Коллинз и Андрей Иванов. Челябинцы отыгрались к исходу первой минуты третьего периода стараниями Ника Бэйлена и Игоря Полыгалова. К 54-й минуте команды обменялись голами — Святослав Гребенщиков вывел гостей вперед, Игорь Полыгалов сравнял. В оставшееся игровое время гости забили два гола — отличились Симон Энерунд и Евгений Лапенков. Итог — победа команды из Сочи со счетом 3:5, пишет «Чемпионат.com».

Победа в этом матче стала сотой для команды в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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