ХК «Сочи» дома обыграл «Нефтехимик» из Нефтекамска

Мачт регулярного чемпионата КХЛ прошел 5 сентября на арене «Большой» в Сочи.

Счет открыли гости из Нефтекамска в середине первого периода. В течение двух минут они отправили в ворота «Сочи» три шайбы.

Ворота «Нефтехимика» к концу игрового отрезка распечатал Иван Захарчук. К середине второго периода еще одну шайбу гостям забил Илья Хохлов.

Третий период начался с забитого гола Павла Падакина, который через четыре минуты отличился снова и вывел «леопардов» в лидеры. За три минуты до конца матча Евгений Лапенков отправил финальную шайбу в ворота «Нефтехимика». Встреча завершилась со счетом 5:3.

Следующую встречу ХК «Сочи» проведет 6 сентября. Южане дома встрется с минским «Динамо».

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