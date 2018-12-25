Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 24 декабря в Сочи.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу южан.
В составе хозяев голами отметились Вадим Хомицкий, Андрей Алтыбармакян, Мартин Бакош и дважды отличился Эрик О`Делл.
«Торпедо» ответило шайбами Дениса Паршина и Дамира Жафярова.
Предновогодняя домашняя серия «Сочи» продолжится матчами с «Ак Барсом» (26 декабря), «Йокеритом» (28 декабря) и «Спартаком» (30 декабря), сообщает пресс-служба клуба.
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