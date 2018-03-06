ХК «Сочи» дома проиграл «Йокериту» с разгромным счетом

Третья игра серии 1/4 финала конфедерации «Запад» розыгрыша Кубка Гагарина прошла 6 марта в Сочи.

Матч завершился со счетом 2:7. Таким образом счет в серии 1:2 в пользу «Йокерита».

В составе гостей дублями отметились Стив Мозес и Олли Палола, еще по голу забили Петер Регин, Ессе Йоэнсуу и Марко Анттила. У «Сочи» отличились Эрик О`Делл и Шон Коллинз.

Четвертый матч противостояния состоится 7 марта в Сочи. Начало — в 19:30, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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