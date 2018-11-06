ХК «Сочи» дома проиграл минскому «Динамо»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 6 ноября во дворце спорта «Большой».

В заключительной игре перед перерывом в чемпионате «леопарды» не смогли обыграть минское «Динамо», впервые уступив «зубрам» в текущем сезоне. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Лучшим игроком в команде ХК «Сочи» признан Сергей Шмелев, у «Динамо Минск» — Юнас Энрот.

Игру посетили 5 тыс. 985 зрителей, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

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