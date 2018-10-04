ХК «Сочи» дома проиграл питерскому СКА

Поражением хозяев завершился первый матч домашней серии «леопардов», состоявшийся 4 октября в «Большом».

Эта встреча соперников была десятой по счету. Ранее в шести случаях сильнее оказывались армейцы, у «леопардов» было три победы.

В матче со СКА «Сочи» продлил серию из домашних поражений. Игра завершилась со счетом 1:3.

У «леопардов» единственную шайбу забил нападающий Степан Старков. У «красно-синих» отличились Никита Гусев, Александр Барабанов и Алексей Бывальцев, сообщает пресс-служба клуба.

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