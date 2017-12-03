ХК «Сочи» дома разгромил московское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 2 декабря.

Счет открыли гости на седьмой минуте первого периода. Отличился Владимир Брюквин, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ХК «Сочи».

Во втором периоде на 24-й минуте Вадим Щегольков сравнял счет. Через 12 минут шайбу в ворота «бело-голубых» отправил Никита Щитов. На 45-й минуте третьей части игры Щегольков оформил дубль. На последней минуте гол забил Эрик О’Делл. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Следующую игру «леопарды» проведут дома 6 декабря. Южане примут ярославский «Локомотив».

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