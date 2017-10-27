ХК «Сочи» дома уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся 26 октября в Сочи.

Первый период оказался безголевым. Счет открыли гости на 21-й минуте второй части игры. Отличился Михал Чайковски. В третьей двадцатиминутке на 44-й минуте Илья Крикунов забил вторую шайбу в ворота «леопардов». Через десять минут Андрей Иванов попытался сократить разрыв в счете. Однако за минуту до окончания игры Крикунов оформил дубль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ХК «Сочи».

Матч завершился со счетом 1:3.

Следующую игру южане проведут 28 октября. Хоккеисты «Сочи» встретятся с «Металлургом» из Магнитогорска.

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