ХК «Сочи» дома уступил в овертайме «Сибири»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел на ледовой арене «Шайба» 4 октября.

Счет открыли хозяева на второй минуте первого периода. Шайбу в ворота «Сибири» отправил Эрик О’Делл. Ответный гол забил Иван Верещагин на 20-й минуте второй двадцатиминутки. Через одну минуту гостям удалось реализовать еще один гол. Отличился Вячеслав Основин. На 30-й минуте О’Делл оформил дубль. Однако через две минуты еще одну шайбу «леопардам» забил Александр Бергстрем. На 55-й минуте третьего периода южане сравняли счет. Гол реализовал Сергей Шмелев.

В овертайме решающую шайбу забил Бергстрем. Итог встречи — 3:4.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч с «Сибирью» южане провели в рок-стиле с музыкой и ирокезами.

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