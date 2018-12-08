ХК «Сочи» дома выиграл у «Авангарда»

08 декабря в 19:47
Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 8 декабря в Сочи.
Южане обеспечили преимущество в две шайбы уже к пятой минуте игры. Сначала точным броском отметился Роберт Росен, а затем — Никита Точицкий.
В концовке периода игрок «Авангарда» Денис Зернов сократил отставание до минимума, на что хозяева ответили голом Артема Томилина во втором игровом отрезке.
В третьем периоде гости отметились еще одной шайбой, автором которой стал Никита Пивцакин.
Итог встречи — 3:2 в пользу «Сочи», сообщает «Чемпионат».
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