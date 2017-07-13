ХК «Сочи» два месяца будет проводить матчи на арене «Шайба»

Игры перенесут из-за подготовки и проведения в городе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Воропаев. Он также прокомментировал опубликованный календарь сезона.

«Для олимпийского сезона календарь действительно нормальный. Однако с учетом того, что клубы просят больше зарабатывать, для этого он не годится совсем. Речь не о длительных домашних или гостевых сериях. Просто в отличие от прошлого года не учтен наш летний курортный сезон и зимние каникулы. В предстоящем чемпионате практически во все самые лучшие дни команда будет на выезде или проведет домашние встречи не с топовыми соперниками. В сентябре и октябре мы будем проводить домашние игры на «Шайбе» из-за фестиваля молодежи и студентов. Хотя могло быть и хуже», — цитирует Воропаева «Спорт-Экспресс».

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