ХК «Сочи» и «Салават Юлаев» обменялись нападающими

Состав «леопардов» пополнит 26-летний Дмитрий Мальцев, а Вячеслав Солодухин продолжит карьеру в Уфе.

Мальцев является воспитанником омского хоккея, карьеру начинал в системе «Локомотива».

Один сезон провел в новокузнецком «Металлурге», после которого вернулся в Ярославль. Еще через год Мальцев оказался в Омске, однако по ходу сезона 2016/17 перешел в «Салават Юлаев». На счету нападающего в КХЛ 204 матча, в которых он набрал 32 (13+19) очка.

Кроме того, тренировочный лагерь «Сочи» покинули два защитника, имеющих пробные контракты – Роман Таталин и Андрей Шефер, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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