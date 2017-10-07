ХК «Сочи» на домашней арене переиграл «Барыс»

Команда Сергея Зубова 6 октября завершила домашнюю серию победой над астанчанами.

За «Сочи» дебютировал Юрки Йокипакка, вышедший вместо Михаила Мамкина.

В первой двадцатиминутке Михаил Юньков забросил свою первую шайбу за клуб, выкатившись из-за ворот — 1:0. Во второй части матча сочинцам удалось закроепить успех: Юньков оформил дубль, а Кейси Уэллмэн совершил рывок в меньшинстве — 3:0.

В заключительной трети игрок «Барыса» Мартен Сен-Пьер смог отыграть одно очко для своей команды. Итог встречи — 3:1 в пользу «Сочи», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе клуба.

Команда 8 октября отправится на выезд, чтобы в период с 9 по 15 октября сыграть со «Слованом», СКА, московским и минским «Динамо». По возвращении в Сочи «леопарды» 22 октября примут «Ладу», 24-го — «Трактор», 26-го — «Автомобилист» и 28-го — «Магнитку».

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