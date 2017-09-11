ХК «Сочи» на выезде не смог забить «Северстали»

Встреча прошла в Череповце 11 сентября.

Сочинцы после первых 20 минут матча превосходили соперника по броскам, но отличиться удалось именно «сталеварам». При розыгрыше большинства на ударную позицию вышел Даниил Вовченко, который из круга вбрасывания отправил шайбу точно в сетку. Итог – 1:0 в пользу «Северстали».

Следующие матчи «Сочи» проведет на домашней ледовой арене «Шайба»: 14 сентября «леопарды» примут рижское «Динамо», а 16-го – нижегородское «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

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