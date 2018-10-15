ХК «Сочи» на выезде обыграл «Нефтехимика»

Заключительный матч выездного турне «леопардов» состоялся 15 октября в Нижнекамске.

В первом периоде «Сочи» обеспечил себе преимущество: две шайбы забросил Эрик О`Делл. Хозяева ответили только голом Павла Падакина.

На 25-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло благодаря точному броску Адама Полашека.

На 36-й минуте гол Сергея Шмелева вновь вывел «Сочи» вперед. Точку поставила шайба Александра Полунина в пустые ворота «Нефтехимика» в концовке встречи. Игра завершилась со счетом 2:4, сообщает «Чемпионат».

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