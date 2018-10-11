ХК «Сочи» на выезде обыграл «Торпедо» в овертайме

Матч выездной серии состоялся 11 октября в Нижнем Новгороде.

В первом периоде команды показывали равную игру. Явного преимущества ни у кого не было, но за 4 минуты до первого перерыва автозаводцы все-таки добились своего. Первую шайбу в ворота южан забил Роберт Саболич.

Второй отрезок игры складывался без особого успеха для «леопардов», но им удалось переломить ход матча. Первым у «Сочи» отличился Роберт Росен. За 52 секунды до перерыва Кирилл Капустин в суматохе у ворот попал в штангу, а вратарь автозаводцев завез шайбу за линию.

В начале третьей двадцатиминутки нижегородская команда сравняла счет. Итог противостояния выяснился в овертайме. Шанс «леопардов» реализовал Роберт Росен. Игра завершилась со счетом 2:3.

Выездная серия «Сочи» продолжится матчами в Казани и Нижнекамске, где команды сыграют 13 и 15 октября, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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