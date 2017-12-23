ХК «Сочи» на выезде одержал волевую победу над «Авангардом»

Проигрывая 2:0 «леопарды» смогли сравнять счет и в дополнительное время одержать победу в выездном матче в Омске.

Счет в матче открыли хозяева на 5-й минуте, отправил шайбу в ворота «Сочи» Дмитрий Кугрышев. На 17-й минуте «Авангард» увеличил преимущество — отличился Михаил Фисенко.

Отыграть одно очко гостям удалось только на 33-й минуте. Гол забил Михаил Мамкин. Он же на 51-й минуте сравнял счет, отправив вторую шайбу в ворота «Авангарда».

В итоге встреча перешла в овертайм и на 61-й минуте игрок «Сочи» Кэйси Уэллман принес победу своей команде, забив третью шайбу.

Выездная серия продолжится матчами в Ханты-Мансийске (25 декабря), Новосибирске (27 декабря) и Астане (29 декабря), а следующая домашняя игра состоится 4 января, когда «Сочи» примет «Северсталь».

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