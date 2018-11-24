ХК «Сочи» на выезде проиграл ЦСКА

Матч состоялся 21 ноября в Москве.

Игра завершилась со счетом 2:0.

«Армейцы» открыли счет на 15-й минуте стараниями Грегга Скотта, которому ассистировали Линден Вей и Михаил Григоренко. ЦСКА отличились спустя пять секунд после того, как черноморский клуб отыграл две минуты в меньшинстве вследствие удаления за нарушение численного состава.

В концовке гости заменили вратаря на шестого полевого игрока и московский клуб укрепил преимущество благодаря голу Антона Слепышева. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отыграл на ноль, попутно установив клубный рекорд по продолжительности сухой серии.

Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 11 матчей. Команда Сергея Зубова проиграла впервые в последних четырех встречах, сообщает «Чемпионат».

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