ХК «Сочи» на выезде проиграл ЦСКА

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Москве.

Счет открыли хозяева на второй минуте встречи. На десятой минуте армейцы отправили в ворота «Сочи» вторую шайбу, а еще через две минуты — третью. Распечатать ворота москвичей южане смогли только на 14-й минуте: отличился Вадим Хлопотов.

Второй период начался снова с атаки ЦСКА, который забили свою четвертую шайбу за матч. Через десять минут преимущество хозяев увеличилось еще на одно очко. На исходе второй 20-минутки гол Шона Коллинза помог сочинцам отыграться.

К концу встречи южане забросили еще одну шайбу в ворота хозяев, а через три минуты москвичи атаковали южан в ответ. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу ЦСКА.

Следующую встречу «Сочи» проведет на выезде 24 ноября и сыграет с «Нефтехимиком».

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