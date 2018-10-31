ХК «Сочи» на выезде проиграл «Металлургу»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоялся 31 октября в Магнитогорске.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев арены.

У «леопардов» единственную шайбу забил Дамир Рахимуллин. У «Металлурга» отличились Ииро Пакаринен, Михал Булирж, Роман Любимов и Мэтт Эллисон.

«Сталевары» с 31 баллом поднялись на пятую строчку в конференции «Восток». «Сочи» остался на пятом месте на «Западе», имея 25 очков, сообщает пресс-служба клуба.

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