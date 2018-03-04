ХК «Сочи» на выезде с разгромным счетом уступил «Йокериту»

Второй матч 1/4 финала конфедерации «Запад» розыгрыша Кубка Гагарина прошел в Хельсинки 4 марта.

Встреча завершилась со счетом 7:2. В составе «Сочи» отличились Адам Полашек и Дмитрий Лугин. У хозяев дважды забил Эли Толванен, по разу — Никлас Енсен, Пекка Йормакка, Мэттью Гилрой, Джон Норман и Олли Палола.

Таким образом счет в серии «Йокерит» — «Сочи» — 1:1.

Продолжение серии пройдет на домашней арене «леопардов». Игры пройдут в «Большом» 6 и 7 марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ХК «Сочи» 3 марта в первом раунде Кубка Гагарина на выезде победил «Йокерит».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник