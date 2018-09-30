ХК «Сочи» на выезде выиграл у «Слована»

Третий матч выездной серии регулярного чемпионата КХЛ прошел 29 сентября в Братиславе.

Команда Сергея Зубова победила соперника со счетом 4:1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ХК «Сочи».

Первую шайбу на второй минуте забросил Александр Полунин. Отличились также Шон Коллинз, Дмитрий Архипов и Дамир Рахимуллин, который установил окончательный счет.

Выездная серия «Сочи» завершится матчем с «Йокеритом» 1 октября. Дома команда сыграет 4 октября с питерским СКА.

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