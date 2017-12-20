ХК «Сочи» обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Игра состоялась 20 декабря в Сочи.

Матч закончился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

У «Сочи» шайбы забили Юрки Йокипакка (1-я минута) и Павел Падакин (34-ая минута). У «Салавата Юлаева» — Энвер Лисин (49-ая минута).

Форвард «Сочи» Алексей Цветков провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Южане впервые обыграли юлаевцев в этом сезоне и победой завершили длительную домашнюю серию, в которой удалось набрать 13 очков из 21. «Леопарды» 22 декабря отправятся на выезд, а следующий матч на стадионе «Большой» состоится уже 4 января — «Сочи» примет «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба.

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