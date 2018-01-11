ХК «Сочи» обыграл «Спартак» в овертайме и продлил победную серию в КХЛ

Встреча состоялась 10 января в Москве.

Игра завершилась со счетом 2:3. В составе победителей шайбы забросили Сергей Шмелев (26-я минута), Иван Ларичев (54-я минута) и Евгений Лапенков (65-я минута). В московской команде отличились Артем Воронин (9-я минута) и Лукаш Радил (41-я минута) .

«Леопарды» одержали пятую подряд победу и находятся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 80 очков, сообщает пресс-служба клуба.

В следующем матче «Сочи» 17 января дома встретится со «Слованом».

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